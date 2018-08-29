Sinopspor: 4 - Ünye 1957: 2
Türkiye Kupası 29 Ağustos 2018, Çarşamba
Güncelleme: 29 Ağustos 2018, Çarşamba 20:06
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'da Sinopspor, Ünye 1957 ile yaptığı karşılaşmayı penaltılar sonucunda 4-2 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün Sinopspor ile Ünye 1957 karşı karşıya geldi. Sinop Bostancı 80. Yıl Stadında oynanan ve Can Durgut'un yönettiği karşılaşmada ev sahibi Sinopspor maçın penaltılara gitmesi sonucu rakibini 4-2 mağlup etti.
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