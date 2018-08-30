 Yeni Amasya 3 golle turladı - Türkiye Kupası - 30 Ağustos 2018 Perşembe

Yeni Amasya 3 golle turladı

Yeni Amasyaspor, Gideon Sani, Hakan Doğan ve Aslan Gök’ün golleriyle kazandı

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Türkiye Kupası 30 Ağustos 2018, Perşembe

Güncelleme: 30 Ağustos 2018, Perşembe 00:42

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonunda ilk tur karşılaşmaları dün oynanan 19 maçla tamamlandı. A Spor'dan naklen yayınlanan mücadelede BAL ekiplerinden Yeni Amasyaspor sahasında Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u 3-1 yenerek adını ikinci tura yazdırmayı başardı. Amasya'nın gollerini 43'te Gideon Adinoy Sani, 85'te Hakan Doğan ve 90+6'da Aslan Gök kaydetti. Kırıkkale'nin tek sayısı ise 89'da Siboniso Lungelo Mtshali'den geldi.

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