Kupada ikinci tur maçları yine A Spor’dan izlenecek
Toplam 84 takımın eleme usulü mücadele edeceği Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci tur heyecanı da A SPOR ekranlarından futbolseverlere ulaşacak
Türkiye Kupası 07 Eylül 2018, Cuma
Güncelleme: 07 Eylül 2018, Cuma 00:44
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları kura çekimi İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapıldı. Kura çekimi törenine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. İlk eleme turunu geçen 21 takım ile TFF 3. Lig'den gelen 53 takımla birlikte toplam 74 ekibin mücadele edeceği Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 11, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde oynanacak ve yine A Spor'dan naklen yayınlanacak.
İŞTE 2. TUR EŞLEŞMELERİ
B.Petrol-Yüksekova Belediyespor
Siirt İl Özel İdaresi-Cizre Spor
Iğdıresspor-Bitlis Özgüzelderespor
Van BŞB-Sarıkamış Gençlerbirliği
Artvin Hopa-A. 24Erzincanspor
Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor
Ofspor A.Ş.-1461 Trabzon
Karbel Karaköprü Bld-Dersim 62
Diyarbekir Spor-Elaziz Belediyespor
Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK
Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor
Payasspor-Kozan Belediyespor
Karaman Belediye-68 Aksaray Belediye
Kırşehir Belediye-Nevşehir Belediye
Sinopspor-Yeni Orduspor
Erbaaspor-Fatsa Belediyespor
Y.Amasyaspor-Çorum Belediyespor
Kemerspor 2003-Muğlaspor
Serik Belediyespor-Kale Belediyespor
Bucak Bld Oğuzhan Spor-Kızılcabölükspor
Altındağ Belediye Spor-Kütahyaspor
Ankara Adliye Spor-Bozüyük Vitraspor
Körfez SK-Düzcespor
Kocaelispor-Gölcükspor
Bartınspor-Çayırovaspor
Karadeniz Ereğli Bld-Gebzespor
Nazilli Belediye-Karşıyaka
Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor
B.Çekmece Tepecik Spor-G.Osmanpaşaspor
Bağcılar Spor Kulübü-HKİ Çatalcaspor
Şile Yıldızspor-Karacabey Belediye Spor
Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe Spor
Silivrispor-Alibeyköyspor
Tire 1922 Spor-Turgutluspor
Bergama Belediyessor-Bucaspor
H.Edip Adıvar-Çengelköy Futbol Yatırımları
Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare
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