Kupada ikinci tur maçları yine A Spor’dan izlenecek

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu müsabakaları kura çekimi İstinye Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapıldı. Kura çekimi törenine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı. İlk eleme turunu geçen 21 takım ile TFF 3. Lig'den gelen 53 takımla birlikte toplam 74 ekibin mücadele edeceği Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 11, 12 ve 13 Eylül tarihlerinde oynanacak ve yine A Spor'dan naklen yayınlanacak.



İŞTE 2. TUR EŞLEŞMELERİ



B.Petrol-Yüksekova Belediyespor

Siirt İl Özel İdaresi-Cizre Spor

Iğdıresspor-Bitlis Özgüzelderespor

Van BŞB-Sarıkamış Gençlerbirliği

Artvin Hopa-A. 24Erzincanspor

Hekimoğlu Trabzon-Yomraspor

Ofspor A.Ş.-1461 Trabzon

Karbel Karaköprü Bld-Dersim 62

Diyarbekir Spor-Elaziz Belediyespor

Kilis Belediyespor-Osmaniyespor FK

Erzin Belediyespor-Adıyaman 1954 Spor

Payasspor-Kozan Belediyespor

Karaman Belediye-68 Aksaray Belediye

Kırşehir Belediye-Nevşehir Belediye

Sinopspor-Yeni Orduspor

Erbaaspor-Fatsa Belediyespor

Y.Amasyaspor-Çorum Belediyespor

Kemerspor 2003-Muğlaspor

Serik Belediyespor-Kale Belediyespor

Bucak Bld Oğuzhan Spor-Kızılcabölükspor

Altındağ Belediye Spor-Kütahyaspor

Ankara Adliye Spor-Bozüyük Vitraspor

Körfez SK-Düzcespor

Kocaelispor-Gölcükspor

Bartınspor-Çayırovaspor

Karadeniz Ereğli Bld-Gebzespor

Nazilli Belediye-Karşıyaka

Maltepespor-Sultanbeyli Belediyespor

B.Çekmece Tepecik Spor-G.Osmanpaşaspor

Bağcılar Spor Kulübü-HKİ Çatalcaspor

Şile Yıldızspor-Karacabey Belediye Spor

Esenler Erokspor-Ergene Velimeşe Spor

Silivrispor-Alibeyköyspor

Tire 1922 Spor-Turgutluspor

Bergama Belediyessor-Bucaspor

H.Edip Adıvar-Çengelköy Futbol Yatırımları

Pazarspor-Bayburt İl Özel İdare