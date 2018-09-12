 Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda - Türkiye Kupası - 12 Eylül 2018 Çarşamba

Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesinde Bergama Belediyespor, evinde yenik duruma düştüğü maçta Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 22:01

14 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin 10'uncu dakikada İsa'yla bulduğu gole Bergama, 40'ıncı dakikada Samet ve 84'üncü dakikada Tuncer ile karşılık verdi.

STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Sinan Ertinğü (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (xx) - Samet (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 88 Altan), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 77 Ozan Murat xxx), Muhammed Şamil (xxx) (Dk. 90 Furkan), Tufan Deniz (xx), Uğur (xx), Tuncer (xxx), Serhat (xx), Mehmet Tatlı (xxx), Mehmet Utku (xx)
BUCASPOR: Vedat (x) - Salih (xx), Batuhan (xx), Doğan (x), Hakkıcan (x), Özcan (x) (Dk. 86 Furkan), Barış (xx) (Dk. 63 Cuma x), İsa (xxx), Devrim (xx) (Dk. 67 Bartu x), Oğuz (x), Hasan (xx)
GOLLER: Dk. 40 Samet, Dk. 84 Tuncer (Bergama Bld) - Dk. 10 İsa (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Mehmet Soyarslan (Bergama Bld) - Cuma (Bucaspor)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN