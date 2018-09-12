Bergama Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. turda
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu mücadelesinde Bergama Belediyespor, evinde yenik duruma düştüğü maçta Bucaspor'u 2-1 mağlup ederek tur atladı.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 22:01
14 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede sarı lacivertli ekibin 10'uncu dakikada İsa'yla bulduğu gole Bergama, 40'ıncı dakikada Samet ve 84'üncü dakikada Tuncer ile karşılık verdi.
STAT: 14 Eylül
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Sinan Ertinğü (xx), Göktuğ Hazar Erel (xx)
BERGAMA BELEDİYESPOR: Burak (xx) - Samet (xxx), Hakan (xxx) (Dk. 88 Altan), Mehmet Soyarslan (xx) (Dk. 77 Ozan Murat xxx), Muhammed Şamil (xxx) (Dk. 90 Furkan), Tufan Deniz (xx), Uğur (xx), Tuncer (xxx), Serhat (xx), Mehmet Tatlı (xxx), Mehmet Utku (xx)
BUCASPOR: Vedat (x) - Salih (xx), Batuhan (xx), Doğan (x), Hakkıcan (x), Özcan (x) (Dk. 86 Furkan), Barış (xx) (Dk. 63 Cuma x), İsa (xxx), Devrim (xx) (Dk. 67 Bartu x), Oğuz (x), Hasan (xx)
GOLLER: Dk. 40 Samet, Dk. 84 Tuncer (Bergama Bld) - Dk. 10 İsa (Bucaspor)
SARI KARTLAR: Hakan, Mehmet Soyarslan (Bergama Bld) - Cuma (Bucaspor)
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