Karadeniz derbisinde gülen 1461 Trabzon

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Ofspor, 1461 Trabzon'u konuk etti. Sürmene İsmet Gürbüz Civelek Stadı'nda oynanan maçın 25. dakikasında Ali Sinan Gayla, Ofspor'u 1-0 öne geçirdi. 57. dakikada Furkan Tütüncü'nün penaltıdan attığı golle 1461 Trabzon 1-1'lik eşitliği yakalad. Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatma bölümü 1-1 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan 1461 Trabzon, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura yükselen taraf oldu.



Bitlis, Iğdır'ı 90'da Cuma'yla devirdi

ZIRAAT Türkiye Kupası 2. turunda Bitlis Özgüzeldere deplasmanda son dakikada attığı golle Iğdır Es Spor'u elemeyi başardı: 0-1. Çekişmeli geçen maçta uzatmaya geçilmek üzereyken sahneye çıkan Cuma Nasır, 90. dakikada attığı golle takımını kupada 3. tura taşıdı.



Kupa heyecanı sürüyor

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı, tüm hızıyla devam ediyor. A SPOR'un şifresiz ve canlı yayınlarıyla kupa coşkusu, maç önü ve karşılaşma sonlarındaki röportajlarla Arvin'den Karşıyaka'ya, Erzincan'dan Nazilli'ye kadar tüm Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacak.