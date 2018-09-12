 Sinopspor - Yeni Orduspor (Canlı) - Türkiye Kupası - 12 Eylül 2018 Çarşamba

Sinopspor - Yeni Orduspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Sinopspor - Yeni Orduspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 15:36

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Sinopspor, Yeni Orduspor'u konuk ediyor. Saat 15.30'da başlayan Sinopspor - Yeni Orduspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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