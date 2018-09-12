Sinopspor - Yeni Orduspor (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Sinopspor - Yeni Orduspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 15:36
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Sinopspor, Yeni Orduspor'u konuk ediyor. Saat 15.30'da başlayan Sinopspor - Yeni Orduspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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