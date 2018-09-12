Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turu maçları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turu maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:

Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor: 0 (3) - (4) 0

Batman Petrolspor - Yüksekova Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdare - Cizrespor: 3-0

Van BBSK - Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0

Hekimoğlu Trabzon - Yomraspor: 0-2

Diyarbekirspor - Elaziz Belediyespor: 2-0

Kırşehir Belediyespor - Nevşehir Belediyespor: 3-2

Kemerspor 2003 - Muğlaspor: 2 (5) - (4) 2

Altındağ Belediyespor - Kütahyaspor: 1-0

Kilis Belediyespor - Osmaniyespor: 2-1

Erzin Belediyespor - Adıyaman 1954: 3-0

Karaman Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1

Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 1 (3) - (2) 1

Serik Belediyespor - Denizli Kale Belediye: 4-1

Karadeniz Ereğli Belediye - Gebzespor: 2-1

Sinopspor - Yeni Orduspor: 2 (4) - (5) 2

Körfez Spor Kulübü - Düzcespor: 2-1

Bergama Belediyespor - Bucaspor: 2-1

Halide Edip Adıvar SK - Çengelköyspor: 0-1

Maltepespor - Sultanbeyli Belediyespor: 1 (4) - (2) 1

Büyükçekmece Tepecikspor - Gaziosmanpaşa: 1-3

Şile Yıldızspor - Karacabey Belediyespor: 3-2

Esenler Erokspor - Ergene Velimeşe: 2-1

Silivrispor - Alibeyköyspor: 1-0

Tire 1922 - Turgutluspor: 2-1

Kocaelispor - Gölcükspor: 2-0