Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turu maçları devam etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turuna bugün oynanan 26 maçla devam edildi.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 22:28
Ziraat Türkiye Kupası 2'nci eleme turu maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile devam etti. Kazanan takımın bir üst tura yükseldiği mücadelelerde alınan sonuçlar şu şekilde:
Artvin Hopaspor - 24 Erzincanspor: 0 (3) - (4) 0
Batman Petrolspor - Yüksekova Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdare - Cizrespor: 3-0
Van BBSK - Sarıkamış Gençlerbirliği: 2-0
Hekimoğlu Trabzon - Yomraspor: 0-2
Diyarbekirspor - Elaziz Belediyespor: 2-0
Kırşehir Belediyespor - Nevşehir Belediyespor: 3-2
Kemerspor 2003 - Muğlaspor: 2 (5) - (4) 2
Altındağ Belediyespor - Kütahyaspor: 1-0
Kilis Belediyespor - Osmaniyespor: 2-1
Erzin Belediyespor - Adıyaman 1954: 3-0
Karaman Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor: 2-1
Erbaaspor - Fatsa Belediyespor: 1 (3) - (2) 1
Serik Belediyespor - Denizli Kale Belediye: 4-1
Karadeniz Ereğli Belediye - Gebzespor: 2-1
Sinopspor - Yeni Orduspor: 2 (4) - (5) 2
Körfez Spor Kulübü - Düzcespor: 2-1
Bergama Belediyespor - Bucaspor: 2-1
Halide Edip Adıvar SK - Çengelköyspor: 0-1
Maltepespor - Sultanbeyli Belediyespor: 1 (4) - (2) 1
Büyükçekmece Tepecikspor - Gaziosmanpaşa: 1-3
Şile Yıldızspor - Karacabey Belediyespor: 3-2
Esenler Erokspor - Ergene Velimeşe: 2-1
Silivrispor - Alibeyköyspor: 1-0
Tire 1922 - Turgutluspor: 2-1
Kocaelispor - Gölcükspor: 2-0
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