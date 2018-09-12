TurVan Büyükşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda turladı
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Van Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Sarıkamış Gençlerbirliğispor'u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek 3. tura yükselmeyi başardı.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 21:45
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Van Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Sarıkamış Gençlerbirliğispor'u uzatma dakikalarında 2-0 mağlup ederek 3. tura yükselmeyi başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR:
16. Dakikada rakibine yönelik müdahalesi sonucu, Van Büyükşehir Belediyespor'dan Osman Berk sarı kart gördü.
49. Dakikada ev sahibi ekipten Oktay Aydın rakibine yaptığı hareketten dolayı sarı kart gördü.
63. Dakikada Sarıkamış Gençlerbirliği'nde Furkan Aktaş sarı kart gördü.
69. dakikada Van Büyükşehir Belediyespor'dan Cemal sarı kart gördü.
72. Dakikada Sarıkamış'tan Bora sarı kart gördü.
İkinci yarıya Van Büyükşehir Belediyespor 'dan Sedat Komi ile Oktay Aydın değişikliğiyle başladı.
70. Dakikada ev sahibi ekipten Şerif yerini Serdar Cansu' ya bıraktı.
78. Dakikada ev sahibi ekipten Umut yerini Çağrı Tekin'e bıraktı.
85. Dakikada Sarıkamış'tan Erkan yerini Burak'a bıraktı.
100. Dakikada Sarıkamış Gençlerbirliği'nde Bora Çoban'ın yerine Alperen oyuna dahil oldu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin xx, Mehmet Özer xx, Mehmet Şengül xx
Van Büyükşehir Belediyespor: Kadir Kahvecioğlu xxx, Şerif Doğan xx (Çağrı Tekin dk. 78 xx), Burçak Özkanca xxx, Ömer Yanık xxx, Emre Toptan xxx, Sedat Komi xx (Oktay Aydın dk. 47 xx), Bilal Özhan xxx, Osman Berk Kınlı xxx, Cemal Doğu xxx, Tahir Kurtuluş xx (Uğur Karakoç dk.106 x), Umut Koray Öz xx
Teknik direktör: Feyyaz Uçar
Sarıkamış Gençlerbirliğispor: Serkan Şen xx, Erdi Korkmaz xx, Furkan Aktaş xx, Emre Asan xx, Halil İbrahim Keleş xx, Bora Çoban xx (Alperan Alp dk. 100 ?), Burak Can Akınc xxı, Murat Şahin Açıkalın xx, Kemal Aras xx, Erkan Gazioğlu xx, Emre Uyanık xx (Okay Özen dk. 79 x)
Teknik direktör: Mehmet Şaşmaz
Goller: Oktay Adın (dk. 111) , Emre Toptan (dk. 115) (Van Büyükşehir Belediyespor ),
Sarı kartlar: Osman Berk, Oktay Aydın, (Van Büyükşehir Belediyespor ), Emre Asan, Furkan Aktaş, Bora Çoban (Sarıkamış Gençlerbirliğispor)
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