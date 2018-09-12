Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzin Belediyespor 3 golle turladı
Erzin Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 2. turda Adıyaman 1954'ü 3-0 mağlup ederek 3. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 12 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 12 Eylül 2018, Çarşamba 22:04
Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Erzin Belediyespor, sahasında Adıyaman 1954'ü 3-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
STAT: Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç
HAKEMLER: Yakup Özhan xx, Mert Bulut xx, Şehmus Baysal xx
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer xxx, Onur Yılmaz xxxx, Yücel Candemir xxxx, Nureddin Ersoy xxx, Volkan xxx, Fatih xxx (Önder dk. 87 ?), Burak Yılmaz xxxx (Erdem dk. 79 x), Murat İrişli xxx (Ender Gör dk. 83 ?), Emre Gündüz xxx, Halil Karataş xxx, Uğurcan xxx
ADIYAMAN 1954: Abdullah x, Mehmet Ali x, Muhammet Mumcu x (Fatih Karslı dk. 81 ?) Hakan x, Eşref Koçak x, İlhan x, Bahtiyar x, Semih x, Furkan xx, Osman Yıldırgan xx, Muhammed Emel x (Hamza dk. 79 x)
GOLLER: Yücel Candemir (dk. 17), Burak Yılmaz (dk. 54), Onur Yılmaz (dk. 74) (Erzin Belediyespor)
Sarı kartlar: Onur Yılmaz (Erzin Belediyespor) Muhammed Emel (Adıyaman 1954)
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