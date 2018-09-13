3. turda hangi takımlar olacak?

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 96 takımın yer alacağı 3. tur maçları 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak. 3. tur kuraları ise yarın TFF'nin Riva'daki tesislerinde çekilecek. Bu takımların dağılımı şöyle:

37 İkinci eleme turunu geçmeyi başaran 37 takım

5Süper Lig'den Antalyaspor, Konyaspor, Erzurumspor, Rizespor ve A.Gücü.

18Spor Toto 1. Lig ekipleri kupaya 3.turdan katılıyor.

36TFF 2. Lig'deki Kırmızı ve Beyaz Grup'tan toplam 36 kulüp...