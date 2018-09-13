 Nazilli Belediyespor - Karşıyaka (Canlı) - Türkiye Kupası - 13 Eylül 2018 Perşembe

Nazilli Belediyespor - Karşıyaka (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Nazilli Belediyespor - Karşıyaka maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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Türkiye Kupası 13 Eylül 2018, Perşembe

Güncelleme: 13 Eylül 2018, Perşembe 15:30

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında Nazilli Belediyespor, Karşıyaka'yı konuk ediyor. Saat 15.30'da başlayan Nazilli Belediyespor - Karşıyaka maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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