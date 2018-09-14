Nazilli’yi Yasin sırtladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci turun son maçları dün oynandı. Nazilli İlçe Stadı'nda oynanan günün önemli karşılaşmasında Nazilli Belediyespor, Karşıyaka'yı iki golle geçti. A Spor'dan izleyicilerle buluşan maçta Nazilli Belediyespor'a turun kapısını aralayan isim Yasin Dülger oldu. Yasin Dülger maçın 76. dakikasında attığı harika frikik golünden 7 dakika sonra, 83. dakikada bu kez ceza sahası dışından enfes bir gol kaydetti ve takımını 2-0'lık galibiyete taşıdı. Bu sonucun ardından Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda üst tura yükseldi.



ÜÇÜNCÜ TUR KURASI BUGÜN

Kupada 3. eleme turu kuraları bugün saat 11.30'da çekiliyor. Bu turda; 2. elemeyi geçen 37 takımın yanı sıra Süper Lig'den, Antalya, Konya, BŞB Erzurum, Çaykur Rize, Ankaragücü ile 1. Lig'den 18, 2.Lig'den de 36 takım mücadele edecek.



Yeni Amasya-Çorum Belediye: 1-0

Yeni Amasyaspor, sahasında Çorum Belediyespor'u 1-0 yenerek kupada 3. tura yükseldi. Tek gol 7. dakikada geldi. Ceza sahasına ortalanan topa düzgün bir kafa vuruşu yapan Selim Dağ skoru ilan etti.



Bartınspor-Çayırovaspor: 2-1

İki BAL temsilcisinin maçında ilk yarıyı Guguchia ve Muhammet'in golleri ile 2-0 önde kapatan ev sahibi Bartınspor, Çayırovaspor'u 2-1 yendi. Konuk ekibin golü 81'de penaltıdan Ömer Faruk'tan geldi



Bağcılar SK-Çatalcaspor: 2-1

Günün diğer eşleşmesinde Bağcılar SK, Çatalcaspor'u 2-1 yendi. 78'de Yusuf Turhan ile öne geçen Bağcılar, 90'da Serhat ile rahatladı. Barış'ın uzatmadaki golü Çatalcaspor'a yetmedi.