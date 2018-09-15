Futbolseverlerin ATV ve A Spor ekranlarından izlediği Türkiye'nin Kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur kuraları çekildi.

42 amatör ve 124 profesyonel takımla başlayan kupa mücadelesi 3. turda 52 şehirden 96 takımın katılımıyla sürecek. İkinci eleme turu sonucu tur atlayan 37 takımın yanı sıra Spor Toto Süper Lig'den, Antalyaspor A.Ş., Atiker Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor A.Ş., MKE Ankaragücü ile Spor Toto 1. Lig'de yer alan 18 takım ve TFF 2. Lig'de yer alan 36 takım mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'ne göre 48 takımın kurada seri başı olduğu 3. eleme turunun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 25, 26 ve 27 Eylül tarihlerinde oynanacak.



