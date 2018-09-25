24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep (Canlı)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynana 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 13:01
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 24 Erzincanspor, Gazişehir Gaziantep'i konuk ediyor. Saat 13.00'te başlayan 24 Erzincanspor - Gazişehir Gaziantep maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
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Golleri izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!
24 Erzincanspor: 1 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Sedat Cengiz)
24 Erzincanspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 0 (Muhammed Enes Yılmaz)
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