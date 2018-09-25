A Spor’da kupa heyecanı kaldığı yerden
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 00:58
Tam 96 takım... Süper Lig'den 5 temsilci... Birbirinden heyecanlı 48 maç... Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 3 gün boyunca Türkiye'nin kanalı A Spor'da olacak... Tam 15 karşılaşma naklen ekranlara gelecek
BUGÜN
13:00 A.24Erzincan-Gazişehir 14:30 Diyarbekir-Samsun 16:30 Tire 1922-Sivas BLD. 18:30 BB Erzurum-Ankara Demir 20:30 Adana Demir-Yeni Ordu
YARIN
13:00 Y.Amasya-A.Konya 15:00 T.Y.Elazığ-B.Petrol 17:00 A.Afyon-Siirt İl Özel İdaresi 19:00 *Şanlıurfa-Yomra 19:00 *M A.Gücü-Serik BLD. 20:30 Çaykur Rize-Tarsus İ.Y. / canlı *Dönüşümlü yayınlanacak.
PERŞEMBE
13:00 Karadeniz Ereğli BLD.-Antalya 15:00 Kastamonu 1966-B.Özgüzeldere 17:00 B.Baltok-A.Sportif Faaliyetler 19:30 Giresunspor-Kocaelispor
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