Altındağ "devam", Manisa "tamam" dedi
Altındağ Belediyespor kendi sahasında Manisaspor'u 3-0 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 17:07
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig takımı Altındağ Belediyespor, 2. Lig temsilcisi Manisaspor'u konuk etti. Keçiören Aktepe Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi takım 3-0 galip ayrıldı.
Altındağ Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Kayhan Arduç, 45. dakikada Bülent Kalecikli ve 51. dakikada penaltıdan Burhanettin Çakırefe kaydetti.
Manisaspor'da Cemal Ayberk Dilbil 53. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
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