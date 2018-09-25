CANLI | Adana Demispor - Yeni Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçında Adana Demispor, Yeni Orduspor'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanıyor.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 3. Tur 2. Grup ekibi Yeni Orduspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalarken Erdoğan'ın yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Ali Tuna yapıyor.

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