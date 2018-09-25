 CANLI | Adana Demispor - Yeni Orduspor - Türkiye Kupası - 25 Eylül 2018 Salı

CANLI | Adana Demispor - Yeni Orduspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur maçında Adana Demispor, Yeni Orduspor'u konuk ediyor. Karşılaşma A Spor'da naklen yayınlanıyor.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı

Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 20:47

Spor Toto 1. Lig ekibi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında TFF 3. Tur 2. Grup ekibi Yeni Orduspor'u 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda konuk ediyor. Karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalarken Erdoğan'ın yardımcılıklarını Ahmet Şimşek ve Ali Tuna yapıyor.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN