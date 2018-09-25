Ümraniyespor rahat kazandı
Ümraniyespor, deplasmanda Erzin Belediyespor'u 4-1 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 16:59
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında TFF 3. Lig takımı Erzin Belediyespor, Spor Toto 1. Lig'in güçlü temsilcisi Ümraniyespor'u konuk etti. Ümraniyespor, Madinda, Alaaddin Okumuş, Vasilogiannis ve Fuat Bavuk'un golleriyle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Erzin Belediyespor'un tek golü Nureddin Ersoy'dan geldi.
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