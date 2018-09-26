Denizlispor'dan 3'te 3
Spor Toto 1'inci Lig'de sezona tutuk başlayan Denizlispor, ligde üst üste 2 galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur'unda da Bozüyük Vitraspor engelini deplasmanda aşarak 3'te 3 yaptı.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 17:25
Ligde Eskişehirspor'u evinde 4-1, Osmanlıspor'u ise deplasmanda 2-0 yenen Denizlispor, Bozüyük Vitraspor de yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta Burak Çalık'ın tek golüyle devirdi. Takımın iyi performansı sonrası cuma günü yapılacak olağanüstü kongreyi beklemeye başlayan yeşil siyahlılarda daha önce eski yöneticilerden Melih Yanık başkanlığa adaylığını açıkladı. Göreve devam etmeyeceğini birkaç kez net bir şekilde dile getiren Başkan Mustafa Üstek'in tavrının da kongre öncesi değişebileceği iddia ediliyor.
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