Denizlispor'dan 3'te 3

Ligde Eskişehirspor'u evinde 4-1, Osmanlıspor'u ise deplasmanda 2-0 yenen Denizlispor, Bozüyük Vitraspor de yedek ağırlıklı kadroyla çıktığı maçta Burak Çalık'ın tek golüyle devirdi. Takımın iyi performansı sonrası cuma günü yapılacak olağanüstü kongreyi beklemeye başlayan yeşil siyahlılarda daha önce eski yöneticilerden Melih Yanık başkanlığa adaylığını açıkladı. Göreve devam etmeyeceğini birkaç kez net bir şekilde dile getiren Başkan Mustafa Üstek'in tavrının da kongre öncesi değişebileceği iddia ediliyor.