Batman Petrolspor, Elazığ'da şov yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme Turu'nda Elazığspor, kendi sahasında konuk ettiği TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden ve ligde henüz galibiyet alamayan Batman Petrolspor'a 4-0 yenilerek kupadan elendi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Elazığspor, TFF 3. Lig takımı Batman Petrolspor'u misafir etti. Konuk takım, güçlü rakibini 4-0 yenerek kupada sürpriz bir sonuca imza attı ve 4. tura yükseldi.

Batman temsilcisine galibiyeti getiren golleri Celal Aras, Halil Aşut, Ali Kuleli ve Mustafa Bedirhan Çelik kaydetti.

Golü izlemek için aşağıdaki linki tıklayın!

Elazığspor: 0 - Batman Petrolspor: 1 (Celal Aras)

Elazığspor: 0 - Batman Petrolspor: 2 (Halil Aşun)

Elazığspor: 0 - Batman Petrolspor: 3 (Ali Kuleli)

Elazığspor: 0 - Batman Petrolspor: 4 (Mustafa Bedirhan Çelik)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI



13'üncü dakikada Kadir Bekmezci'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



40'ıncı dakikada gelişen Elazığspor atağında Bjarnason, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası yayı üzerinde vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta çıktı.



45'inci dakikada Hasan'ın kullandığı serbest vuruş sonrası topu ağlara gönderen Celal'in golü ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



72'nci dakikada sol kanattan gelişen Batman Petrolspor atağından kazanılan köşe vuruşunu iyi takip eden Celal kafa şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.



79'uncu dakikada yine konuk ekibin atağında Halil'in sol kanattan kullandığı serbest vuruş kimseye çarpmadan ağlarla buluştu: 0-2.



85'inci dakikada konuk ekip adına bu kez Ali ceza sahası içinde plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-3.



87'nci dakikada Aydın'ın pasında bu kez Batman Petrolspor'dan Mustafa ceza sahasına girdi ve şık vuruşunda top ağlara gitti: 0-4 .



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Tetiş Yapı Elazığspor kendi sahasından Batman Petrolspor'a 4-0 mağlup oldu.

STAT: Atatürk



HAKEMLER: Ramazan Keleş (xx), Emin Yıldırım (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx)



TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (x), Diarra (xx), Onur (xx) (Dk.72 Mehmet x), Bjarnason (xx), Kadir Bekmezci (xx) (Dk.64 Serkan x), Enes (xx), Ali (xx), Eren (xx), Kadir (xx) (Dk.64 Ahmet Aras x), Erhan (xx), Bagayoko (xx)



BATMAN PETROLSPOR: Süleyman (xx), Halil (xxx), Bedri (xx), Kadir Turhan (xx) , Hasan (xx) (Dk.82 Mustafa xx), Mertcan (xx) , Burak (x) (Dk.60 Aydın x), Veysel (xx), Ali Kuleli (xxx), Mustafa Emre Can (xx) (Dk.88 Serhat x ), Celal (xxx)



GOLLER: Dk.72 Celal, Dk.79 Halil, Dk.85 Ali, Dk.87 Mustafa (Batman Petrolspor)



SARI KARTLAR: İdrissa (Elazığspor), Kadir Turhan (Batman Petrolspor)