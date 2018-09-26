Feyyaz Uçar'ın takımı uzatmada tur atladı
Teknik direktörlüğünü Türk futbolunun efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın yaptığı Van Büyükşehir Belediyespor, normal süresi 1-1 biten maçta Hacettepespor'u 4-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 17:51
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Van Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Hacettepespor'u uzatmalarda 4-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Stat: Atatürk
Hakemler: Çağatay Şahan, Sezgin Altun, Emir Kılıçarslan
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Kadir Kahvecioğlu, Şerif Doğan, Emre Toptan, Burçak Özkanca, Ömer Yanık, Oktay Aydın (Bilal Özhan dk.59), Osman Berk Kınlı (Çağrı Tekin dk.68), Barış Sağır, Umut Koray Öz, Güney Tutcuoğlu (Serdar dk.91), Cemal Doğu (Sedat Komi dk.21)
Teknik Direktör: Feyyaz Uçar
HACETTEPESPOR: Deniz Çınar, Hüseyin Eren Bektaş, Arda Kızıldağ (Berat Aydoğdu dk.98), Rahmi Can Karadaş, Muhammet Selim Okur (Muhammed Ali dk.76), Ali Eren Karadağ, Serdarcan Eralp, Abdullah Balıkçı, Enescan Özdemir (Suat Bolat dk.56), Furkan Temir, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Veyis Kanber
Goller: Osman Berk Kınlı (dk.22), Bilal Özhan (dk.109), Sedat Komi (dk.118-120) (Van Büyükşehir Belediyespor), Muhammed Ali (dk.80), Berat Aydoğdu (dk.114) (Hacettepe)
Sarı Kart: Oktay Aydın (dk.33), Güney Tutcuoğlu (dk.58), Bilal (108) (Van Büyükşehir Belediyespor), Muhammed Ali (dk. 83)(Hacettepe)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Sarıyerspor 90+2'de turladı
-
CANLI | Ankaragücü - Serik Be...
-
CANLI | Şanlıurfaspor - Yomra...
-
Balıkesirspor Baltok'ta hedef...