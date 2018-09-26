Gümüşhanespor, Silivrispor'u tek golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada organize gelişen Gümüşhanespor atağında Azad-Hüseyin-Kuzey üçgeninde, topla son buluşan Kuzey Doğru'nun sert vuruşu az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada orta sahadan hızlı başlayan Gümüşhanespor atağında Fatih Kamacı'nın ceza sahası yayı üzerinden şutunda defanstan seken topu iyi takip eden Onur Yıldız kaleciden sıyrıldığı anda yerde kalınca hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Serdar Ümit Deniz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

57. dakikada hızlı gelişen Silivrispor atağında Vahit Yaşar'ın pasıyla bir anda defansın arkasına sarkan Taner Gürsoy'un orta-şut karışımı vuruşunu kaleci Mesut Balkan son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

89. dakikada gelişen Gümüşhanespor kontra atağında Onur Yıldız'ın ara pasıyla bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Kadir Arı'nın plase vuruşunu kaleci Burak Kapan ayaklarıyla kornere çeldi.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Batuhan Gültek xx, Emir Eray Eyisoy xx, Özcan Sultanoğlu xx

Gümüşhanespor: Mesut Balkan xx, Yusuf Kılıç xx, Serdar Ümit Deniz xx, Tufan Kelleci xx, Onur Yıldız xx, Azad Kevin Odabaşı xx, Kuzey Doğru xx (Burak Kaan Kelleci dk. 71 xx), Fatih Kamacı xx, (Hüseyin Çolak dk. 87 xx), Hüseyin Altuğ Taş xx (Kadir Arı dk. 63 xx), Tugay Özcan xx, Mehmet Cansın Çiçek xx

Yedekler: Cengiz Biçer, Fırat Arıkan, Burak Demireğen, Alparslan Fidan

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Silivrispor: Burak Kapan xx, Metin İlhan xx, Gökhan Demir xx, Ekrem Sarıçam xx (Hüseyin Eray Karataş dk. 46 xx), Ufuk Can Engin xx (Sertaç Gökaltın dk. 65 xx), Barış Sinan Üstün xx (Kadir Bilimlier dk. 87 ?), Vahit Yaşar xx, Selçuk Çalışır xx, Enes Subaşı xx, Taner Gürsoy xx, Sait Öner xx

Yedekler: Mert Danışmaz, Yunus Yaşar, Sercan Besler, Fırat Aslan

Teknik Direktör: Kadir Akbulut

Gol: Serdar Ümit Deniz (Pen. dk. 24) (Gümüşhanespor)

Sarı Kartlar: Kuzey Doğru, Yusuf Kılıç, Mesut Balkan (Gümüşhanespor), Selçuk Çalışır, Vahit Yaşar (Silivripor)