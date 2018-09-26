 Karaman Belediyespor kupaya veda etti - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

Karaman Belediyespor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Karaman Belediyespor, Etimesgut Belediyespor’a 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 17:57

Kemal Kaynaş Stadyumu'nda oynanan mücadeleye ev sahibi takım Karaman Belediyespor hızlı başlasa da rakibinin ataklarına engel olamadı.

Maçın 19. dakikasında konuk ekip Etimesgut Belediyespor Mehmet Fuat Gölbaşı'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Golün şokunu üzerinden atamayan Karaman Belediyespor 33. dakikada Mehmet Bektaş'ın attığı golle soyunma odasına 2-0 yenik girdi.

Maçın ikinci yarısında rakibine oranla daha iyi mücadele eden Karaman Belediyespor, 83. dakikada Hakan Bahran'ın ayağından bulduğu golle durumu 2-1'e getirdi.

Maçı çevirebilme adına rakibinin üzerine giden Karaman Belediyespor, 90. dakikada kontra atakta Eren Taşkın'ın attığı golle sahadan 3-1 yenik ayrılarak kupaya veda etti.

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