Atiker Konyaspor 5 golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor'a misafir olan Atiker Konyaspor, 5-2 kazanarak turladı. Yeşilbeyazlılar Milosevic, Traore, Jahovic, Hadziahmetovic ve Hurtado'nun golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde geçti. İkinci yarı Hakan Doğan, biri penaltıdan iki golle skoru belirledi: 5-2.



JAHOVİC TAKIMINI YAKTI

Skor 5-1 iken Amasyalı Erdinç ile tartışan Jahovic, önce sarı kart gördü. Sonra rakibine küfreden Makedon forvet direkt kırmızı kart gördü. Jahovic pazar günü eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.