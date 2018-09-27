Atiker Konyaspor 5 golle turladı
BAL ekibi Yeni Amasya’ya konuk olan yeşilbeyazlılar, ilk 45’te attığı gollerle sonuca gitti
Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe
Güncelleme: 27 Eylül 2018, Çarşamba 23:59
Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımı Yeni Amasyaspor'a misafir olan Atiker Konyaspor, 5-2 kazanarak turladı. Yeşilbeyazlılar Milosevic, Traore, Jahovic, Hadziahmetovic ve Hurtado'nun golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde geçti. İkinci yarı Hakan Doğan, biri penaltıdan iki golle skoru belirledi: 5-2.
JAHOVİC TAKIMINI YAKTI
Skor 5-1 iken Amasyalı Erdinç ile tartışan Jahovic, önce sarı kart gördü. Sonra rakibine küfreden Makedon forvet direkt kırmızı kart gördü. Jahovic pazar günü eski takımı Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.
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