Galip Gündoğdu: Giresunspor’un gücünü biliyorduk

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Giresunspor'a 3-2 mağlup olan Kocaelispor kupaya veda etti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Giresunspor'un üst düzey bir futbol oynadığını söyledi.

"Giresunspor'un gücünü biliyorduk" diyen Gündoğdu, "Rakibimiz güçlü bir takım ve oynadığı lig de üst düzey bir lig. Ona göre tedbirlerimizi aldık, rakibimizi ikinci bölgede karşılayıp yakaladığımız toplarla hücuma iyi çıkıp sonuç elde etmek istiyorduk. Oyunun üstünlüğü bizde gibi görülürken tabi oynadığı lig ve kaliteli oyunculardan dolayı tecrübelerini iyi konuşturarak ilk net pozisyonunda gol attılar.

2-0'dan sonra oyunun genelinde geriye düştük. Yaptığımız değişikliklerle de müthiş bir geri dönüş oldu. İzleyenler için bir lig müsabakası gibi zevkli ve mücadeleci bir oyun izlettiğimizi düşünüyorum. Her iki takımı da oyundan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.