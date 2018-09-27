Gol düellosunun galibi Kastamonu 1966
Kastamonu 1966, Bitlis Özgüzelderespor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe
Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 14:46
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kastamonu 1966, Bitlis Özgüzelderespor'u konuk etti. Kastamonu Gazi Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi takım 3-2 kazandı.
Kastamonu 1966'ya galibiyeti getiren golleri 52 ve 54. dakikalarda Murat Kara ve 86. dakikada Sinan Akaydın attı. Bitlis Özgüzelderespor'un golleri ise 74. dakikada Ali Kurt ve 75. dakikada Mustafa Akkuş'tan geldi.
Golleri izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Kastamonuspor: 1- Bitlis Özgüzelderespor: 0 (Murat Kara)
Kastamonuspor: 2 - Bitlis Özgüzelderespor: 0 (Murat Kara)
Kastamonuspor: 2- Bitlis Özgüzelderespor: 1 (Ali Kurt)
Kastamonuspor: 2- Bitlis Özgüzelderespor: 2 (Mustafa Akkuş)
Kastamonuspor: 3 - Bitlis Özgüzelderespor: 2 (Sinan Akaydın)
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