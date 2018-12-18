1461 Trabzon, Ümraniyespor'u 3-1 yendi ama...

Ziraat Türkiye 5. tur rövanş maçında 1461 Trabzon, Ümraniyespor'u konuk etti. İlk maçtan 4-1 galip ayrılan Ümraniyespor, rövanşta 3- 1 yenilmesine rağmen tur atlayan taraf oldu.

Burak Temir ve Furkan Tütüncü'nün (2) golleri 1461 Trabzon'a tur atlamak için yetmedi. Ümraniyespor'un tek golü Leandrinho'dan geldi.

Bu sonuçla Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan ilk takım oldu.

1461 TRABZON 3-1 ÜMRANİYESPOR

GOL: 45+1' Leandrinho (Ümraniyespor) (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 53' Burak Temir (1461 Trabzon) (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 61' Furkan Tütüncü (1461 Trabzon) (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 85' Furkan Tütüncü (1461 Trabzon) (İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR



45. dakikada karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Arif Birşen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.



45+1. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına gelen Leandrinho, kaleci Bahadır Han Güngördü'nün sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1



54. dakikada Furkan Tütüncü'nün sağdan ortasında, ceza alanı içinde topu göğsüyle kontrol eden Burak Temir, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-1



61. dakikada Ahmet Eren'in sol taraftan pasında kale sahası içindeki Furkan Tütüncü'nün vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağalarla buluştu. 2-1



87. dakika 1461 Trabzon'un sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Yunus Emre Çakır'ın kafa ile havalandırdığı topu kale sahası içinde Furkan tamamladı. 3-1



Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Beran Eraslan xx, Bilal Gölen xx



1461 TRABZON: Bahadır Han Güngördü xx, Arif Birşen xx, İsmail Karakaş xx, Yunus Emre Çakır xx, Serkan Asan xx, Mert Kurt xx, Burak Temir xxx, Bekir Can Kara xx (Doğukan dk. 75 x), Ahmet Eren xxx, Yağızcan Erdem xx, Furkan Tütüncü xxx

Yedekler: Azat, Batuhan. Sami Can, Buğrahan, Ferhat

Teknik Direktör: Hamdi Zıvalıoğlu



ÜMRANİYESPOR: Metin Erol x, Alaaddin Okumuş xx, Birol Parlak x, Tarık Tekdal x, Karahan Yasir Subaşı x, Bulut Kaya x, Muhammed Gönülaçar x, Boubacar xx (Recep Aydın dk. 65 x), Emircan Altıntaş x, Bahadır Taşdelen x (Serkan dk. 90+3 ?), Leandrinho xx (Atabey dk. 65 x)

Yedekler: Enes, Cenk

Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek



Goller: Leandrinho (dk. 45+1 pen.) (Ümraniyespor), Burak Temir (dk. 54 ), Furkan Tütüncü (dk. 61 ve 87) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Leandrinho, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Ahmet Eren, Oğuzhan, Burhan Temir (1461 Trabzon)

TRABZONSPORLU YÖNETİCİLER VE TEKNİK EKİP DE MAÇI İZLEDİ



Bu arada Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp ile beraberindeki yöneticiler, teknik direktör Ünal Karaman ve ekibinin yanı sıra, bordo mavili takımdan bazı futbolcular da maçın bir bölümünü izlediler.