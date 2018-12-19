Boluspor, Van'dan turla döndü

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Van Büyükşehir Belediyespor, Boluspor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi ve konuk takım tur atlayan taraf oldu. Boluspor, ilk maçta rakibini 5-1 mağlup etmişti.

Boluspor'un golleri Billal Sebaihi ve Emre Gültekin'den gelirken, Van temsilcisinin gollerini ise Cemal Doğu ve Tahir Kurtuluş attı.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 2-2 BOLUSPOR

GOL: 2' Bilal Sebaihi (Boluspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 4' Cemal Doğu (Van BBSK) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 66' Yusuf Emre Gültekin (Boluspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 77' Tahir Kurtuluş (Van BBSK) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk. 44 Tahir Kurtuluş)

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Dk. 80 Guido Koçer), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Akabueze), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk 58 Hayrullah Bilazer), Abdurrahman Çağlar

Goller: Dk. 1 Sebaihi, Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 4 Cemal Doğu, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor),

Sarı kartlar: Dk 74 Sedat Komi, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Akabueze (Boluspor)