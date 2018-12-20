Antalyaspor tek golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Darıca Gençlerbirliği, Antalyaspor'u konuk etti. 2-2'nin rövanşında rakibini deplasmanda 1-0 yenen Antalyaspor tur atlayan taraf oldu.

Kırmızı beyazlı takıma galibiyeti ve turu getiren golü 46. dakikada Abdelaziz Barrada attı.

Darıca Gençlerbirliği'nde 89. dakikada Raşit Sevindir kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 ANTALYASPOR

GOL: 46' Abdelaziz Barrada (Antalyaspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

Stat: Darıca İlçe

Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Satman, Ömer Tevfik Özkoç

Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Önal (Dk. 90 Emre Gamsız), Adem Aydın, Raşit Sevindir, Ahmet Kutluer, Ramazan Özcan, Salih Seyis, Zeki Korkmaz, Uğur Daşdemir, Coşkun Yılmaz, Oktay Bala (Dk. 74 Mustafa Kaya), Görkem Güven

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Mustafa İnan, Doğukan Sinik, Harun Alpsoy (Dk. 46 Fehmi Koç), Celustka (Dk. 51 Musa Nizam), Barrada, Birkan Öksüz, Bahadır Öztürk (Dk. 78 Batuhan Berkay Fındık), Sergen Yatağan

Gol: Dk. 47 Barrada (Antalyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90 Raşit Sevindir (Darıca Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Ahmet Kutluer, Dk. 51 Görkem Güven, Dk. 71 Oktay Bala, Dk. 75 Coşkun Yılmaz, Dk. 83 Mustafa Kaya (Darıca Gençlerbirliği), Dk. 59 Bahadır Öztürk, Dk. 80 Barrada (Antalyaspor)

BÜLENT KORKMAZ: "ÜST TURA ÇIKTIK, MUTLUYUZ"

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, sonucun kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, ortaya koydukları mücadeleden dolayı oyuncularını kutladı.

Korkmaz, genç oyuncuları bugün sahaya sürdüklerini aktararak, onların da ellerinden gelen en iyi şekilde mücadele ettiğini belirtti.

"Üst tura çıktık, mutluyuz." diyen Korkmaz, "İyi bir mücadele oldu. Darıca Gençlerbirliği oyuncularını da kutlamam lazım. O kadar problemlerine rağmen, ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Turu geçen biz olduk." diye konuştu.

24 Aralık Pazartesi günü sahalarında Fenerbahçe'yle önemli bir maça çıkacaklarını anımsatan Korkmaz, "Önemli bir maç var. Cezalı ve sakat oyuncularımız da var. En ideal 11'imizi sahaya çıkaracağız. Kendi evimizde, taraftarımız önünde oynayacağız. İnşallah sevinen biz oluruz." ifadelerini kullandı.

MÜJDAT YALMAN: "HEDEFİMİZ LİG"

Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Müjdat Yalman, sakat ve takımla yollarını ayıran futbolcular nedeniyle genç bir kadroyla sahaya çıktıklarına değindi.

Sahada tüm futbolcuların görevlerini özveriyle yaptığını anlatan Yalman, şunları kaydetti:

"Onlar adına memnunum. Gençler takımda görev yapacak yeteneğe sahipler. Sözleşmesi feshedilenler vardı. 3-4 futbolcumuz sakattı ve onları da riske etmek istemedik. Buradaki gençleri de görmek istedik. Lig farklı bir kulvar. Ligdeki hedefimiz, üst sıralara tırmanmak. Üst sıralar ile alt sıralar arasında puan farkı fazla yok. Hedefimiz lig, kupa burada bitti."