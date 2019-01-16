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Yeni Malatyaspor - Bodrumspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Giriş: 16 Ocak 2019 Çarşamba 03:00 Güncelleme: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:44

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u konuk ediyor. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayan Yeni Malatyaspor - Bodrumspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

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YENİ MALATYASPOR: 0 - BODRUMSPOR: 1

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