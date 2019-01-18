Ümraniye Elmas buldu

TRIBÜNLER YUHALADI ERSUN YANAL ALKIŞLADI

Ersun Yanal performansı nedeniyle eleştirilmesine rağmen forvette tercihini Slimani'den yana kullandı. Yine etkisiz kalan Slimani 80'de yerini Frey'e bırakırken, tribünler tarafından yuhalandı. Bu duruma tepki gösteren Yanal, oyuncusunu alkışlarken, tribünlere de alkışlayın işareti yaptı. Taraftarlardan tepki alan bir diğer isim de 84'te yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Benzia oldu.

Maça ilk 11'de başlayan Valbuena 60. dakikada yerini Ayew'e bıraktı. Tabelada numarasını görünce kafasını sallayarak durumdan memnun olmadığını belli etti. Fransız yıldız Kulübede de su şişelerini tekmeledi.

BAŞKAN VE YANAL'A TEPKI YAĞDI!

KUPADA 26 maç sonra dış sahada yenilen F.Bahçe son mağlubiyetini 8 yıl önce Y.Malatyaspor'a karşı yaşamıştı. Ümraniye karşısında alınan yenilgi sosyal medyada taraftarın yoğun tepkisine neden oldu. Eleştirilerden Slimani başta olmak üzere, Başkan Ali Koç ve teknik direktör Ersun Yanal da nasibini aldı. Taraftarlar 1999'da Pendik faciasını hatırlatıp, "1999 Pendik, yıl olmuş 2019 Ümraniye" yorumları yaptı. Taraftarlar ayrıca, Akhisar maçı sonra takımı otobüsle İstanbul'a yollayan başkan Koç'a, "Belediye otobüsüyle dönsünler" hatırlatmasında bulundu.

10 TRANSFER YAPAMAYIZ!

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal skoru, "Şu anda elimizde bulunan oyuncuların tamamı, bu skorla eve gidecek takım değil. Her ne olursa olsun ayağa kalkacak bir takım var burada. Biz turu geçeceğiz ve lig, Avrupa kupalarında daha iyi oynayacağız" diyerek yorumladı. Yanal transfer hakkındaki sorulara da şu cevabı verdi: "Ara dönemde transfer yapmak inanılmaz zor. Her takım kendi oyuncusunu tutmak ve yüksek bedellerle satmak gayreti içinde. Transfer görüşmeleri yoğun devam ediyor. Bugün 10 tane transfer yapamazsınız. Slimani'ye ihtiyacımız var. Elimizdeki oyuncuların değerini ve yüksek verimliliğini arttırmak zorundayız."

VE AATİF ÇAYKUR RİZE'DE

BAŞKAN Ali Koç, 'Çok kızıyorum' dedi, F.Bahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aatif, 10 gün sonunda Ç.Rize'ye gitmeyi kabul etti. Ekim ayında kadro dışı kalan, devre arasında affedilip Antalya kampına götürülen Faslı oyuncu, ikinci yarıda yeşil-mavili formayı giyecek. 32 yaşındaki sol kanat, ligde son sırada olan Rize'nin kümede kalması halinde 100 bin Euro ekstra bonus kazanacak.