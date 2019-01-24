Hatayspor - Medipol Başakşehir (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Hatayspor, Medipol Başakşehir'u konuk ediyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda saat 13.00'te başlayacak olan Hatayspor - Medipol Başakşehir maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanacak. İlk maçı Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Takımların kadroları şöyle:

HATAYSPOR: Ömer Alıcı, Yusuf Abdioğlu, Soner Örnek, Mehmet Tayfun Dingil, Yasin Güreler, Hamidou Maiga, Kubilay Sönmez, Wellington Brito da Silva, Gökhan Karadeniz, Caner Hüseyin Bağ, Mirkan Aydın

Yedekler: Süleyman Çamlıca, Mesut Çaytemel, Özgür Kazar, Abdoulaye Sadio Diallo, Honore Gomes, Hamza Gür, Selim Ilgaz

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Joseph Attamah, Mert Çelik, Karim Hafes, Gökhan İnler, Milos Jojic, Kerim Frei, Soner Aydoğdu, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor

Yedekler: Mert Günok, Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Stefano Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Enes Karakuş, Salim Farsak, Mustafa Kutay Pekşen