Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler
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