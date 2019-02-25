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Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Giriş: 25 Şubat 2019 Pazartesi 03:00 Güncelleme: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

27 Şubat Çarşamba:

14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu

20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar

28 Şubat Perşembe:

20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler

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