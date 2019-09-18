Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi

KUPANIN 3. turuna Süper Lig'den takımlar da katılacak. İkinci turunda rakiplerini saf dışı bırakan 33 takımın yanı sıra TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile Süper Lig'den Gazişehir, G.Birliği, Göztepe, Kasımpaşa, Denizlispor'un da aralarında olduğu 92 ekip 3. turda ter dökecek. Karşılaşmalar 24, 25 ve 26 Eylül 2019'da tek maç eleme usulüne göre oynanırken, heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak.
3. TUR EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE
Sakarya-1074 Çankırı
Erzinspor-İnegölspor
Manisa FK-Elazığ Bld.
Diyarbekir-Eskişehir
Adanaspor-Fethiye
Bandırma-Etimesgut Bld.
Osmanlı-İçel İY.
Kocaeli-Sivas Bld.
Tarsus İY-Darıca GB.
Karacabey Bld.-Ümraniye
Şanlıurfa-A.24 Erzincan
Ank.Demir-Başkent Akademi
AMED Sportif-Ağrı 1970
Muğlaspor-Bursaspor
K.Karabük-Gümüşhane
Payasspor-Boluspor
Hatay-Siirt İl Özel İdaresi
Görele-Giresun
Bodrum Bld.-Erbaa
Y.Çorum-Kasımpaşa
Balıkesir-Van Spor FK
Hacettepe-Y.Denizli
Tuzla-Nazilli Bld.
Silivri-Kastamonu 1966
Kırklareli-1954 Kelkit Bld.
Kırıkkale BA-Gazişehir
Z.Kömür-Niğde Anadolu
1977 Alemdağ-Sancaktepe
Afjet Afyon-Bayrampaşa
Mardin Bş.Başak-Altay
EG Menemen-Kırşehir Bld.
Edirne-BB Erzurum
Altınordu-1922 Konya
Ergene Velimeşe-Eyüp
Pendik-Turgutlu
Kemer 2003-Sarıyer
Akhisar-Bayburt Özel İdare
K.Maraş-F.Karagümrük
Göztepe-Yozgat 1959
Fatsa Bld.-Yılport Samsun
B.Elazığ-B.Tepecik
Esenler Erok-Uşak
G.Birliği-Osmaniye
Hekimoğlu Trb.-Adn.Demir
İstanbul-Pazarspor
Soma-Keçiörengücü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.