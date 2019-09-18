Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur kuraları çekildi

KUPANIN 3. turuna Süper Lig'den takımlar da katılacak. İkinci turunda rakiplerini saf dışı bırakan 33 takımın yanı sıra TFF 1. Lig ve 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile Süper Lig'den Gazişehir, G.Birliği, Göztepe, Kasımpaşa, Denizlispor'un da aralarında olduğu 92 ekip 3. turda ter dökecek. Karşılaşmalar 24, 25 ve 26 Eylül 2019'da tek maç eleme usulüne göre oynanırken, heyecan A Spor ekranlarında yaşanacak.

3. TUR EŞLEŞMELERİ ŞÖYLE

Sakarya-1074 Çankırı

Erzinspor-İnegölspor

Manisa FK-Elazığ Bld.

Diyarbekir-Eskişehir

Adanaspor-Fethiye

Bandırma-Etimesgut Bld.

Osmanlı-İçel İY.

Kocaeli-Sivas Bld.

Tarsus İY-Darıca GB.

Karacabey Bld.-Ümraniye

Şanlıurfa-A.24 Erzincan

Ank.Demir-Başkent Akademi

AMED Sportif-Ağrı 1970

Muğlaspor-Bursaspor

K.Karabük-Gümüşhane

Payasspor-Boluspor

Hatay-Siirt İl Özel İdaresi

Görele-Giresun

Bodrum Bld.-Erbaa

Y.Çorum-Kasımpaşa

Balıkesir-Van Spor FK

Hacettepe-Y.Denizli

Tuzla-Nazilli Bld.

Silivri-Kastamonu 1966

Kırklareli-1954 Kelkit Bld.

Kırıkkale BA-Gazişehir

Z.Kömür-Niğde Anadolu

1977 Alemdağ-Sancaktepe

Afjet Afyon-Bayrampaşa

Mardin Bş.Başak-Altay

EG Menemen-Kırşehir Bld.

Edirne-BB Erzurum

Altınordu-1922 Konya

Ergene Velimeşe-Eyüp

Pendik-Turgutlu

Kemer 2003-Sarıyer

Akhisar-Bayburt Özel İdare

K.Maraş-F.Karagümrük

Göztepe-Yozgat 1959

Fatsa Bld.-Yılport Samsun

B.Elazığ-B.Tepecik

Esenler Erok-Uşak

G.Birliği-Osmaniye

Hekimoğlu Trb.-Adn.Demir

İstanbul-Pazarspor

Soma-Keçiörengücü