Vedat Muriqi attı Kosova umutlandı

Euro 2020 elemelerinde dün iki grupta daha maçlar oynanırken A Grubu'nda işler karıştı… Vedat Muriqi'in ülkesinin 2. golünü attığı maçta Kosova, Karadağ'ı 2-0 yenip 2. sıra için umutlanırken İngiltere ise Bulgaristan'ı deplasmanda 6 golle mağlup etti. B Grubu'nda ise Portekiz'i 2-1 yenen Ukrayna, Euro 2020 biletini alırken Ronaldo kariyerindeki 700. golü atıp bu başarıya ulaşan 6. futbolcu oldu. Diğer karşılaşmada ise Beşiktaşlı Ljajic 2 asisti ile Sırbistan'ın deplasmanda Litvanya'yı 2-1 yendiği maçın yıldızı oldu.