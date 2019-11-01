Kırklareli A.Gücü’nü eledi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Kırklarelispor, sahasında Süper Lig temsilcisi Ankaragücü'nü 1- 0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 30'ncu dakikada Deniz getirirken, futbolcular asker selamı vererek sevindi. Ankaragücü, Hector Canteros'un ayağından bir penaltı atışından faydalanamayınca Türkiye Kupası'na 4. turda veda etti.



Bayburt Ö. İ.-Bursaspor: 1 - 2

TÜRKİYE Kupası 4'üncü tur mücadelesinde Bursaspor, deplasmanda Bayburt Özel İdare karşısında zorlanmasına karşın tur atladı. Sinan Özkan'ın golüyle geriye düşen Timsah, Seleznyov ve Onur'un golleriyle güldü.



Denizlispor-İçel İY: 4 - 1

YUKATEL Denizlispor, Bölgesel Amatör Lig takımlarından İçel İdmanyurdu Spor'u 4-1 yenip 5.tura çıktı. Horozlar'ın gollerini Hadi Sacko, Burak Çalık ve Recep Niyaz attı. Konuk takımın tek sayısı Mustafa'dan geldi.



Gaziantep-Turgutlu: 3 - 0

SÜPER Lig ekibi Gaziantep FK, TFF üçüncü lig takımı Turgutluspor'u konuk etti. Rahat bir maç çıkaran ev sahibi takım mücadeleyi 3-0 kazanıp 5. tura yükseldi. Gaziantep'in gollerini Diarra, Güray ve Kanan kaydetti.



Kayseri-Bayrampaşa: 2 - 0

KAYSERISPOR, kupada 3.lig ekibi Bayrampaşa'yı ağırladı. Normal süresi 0-0 biten karşılaşmayı uzatmalarda 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar yoluna devam etti. Ümran ve Hüseyin Acar'ın golleri ev sahibi takımı tura taşıdı.