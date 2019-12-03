Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 yenerek, tur için avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, Deniz Türüç, Ferdi Kadıoğlu, Vedat Muric ve Miha Zajc'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü İstanbulspor'un sahasında oynanacak.

Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor... 15' Deniz Türüç

FERDİ KADIOĞLU GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor karşısındaki etkili futboluyla göz doldurdu.

Geçen sezon transfer olduğu sarı-lacivertli takımla ilk kez 11'de sahaya çıkma fırsatı yakalayan Ferdi, şansını iyi değerlendirdi.

Deniz Türüç'ün attığı golün pasını atan Ferdi, Fenerbahçe'nin ikinci golünü de filelere gönderen isim oldu.

Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor... 16' Ferdi Kadıoğlu

GENÇ OYUNCUDAN GOL PASI

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki bir diğer futbolcusu Muhammed Gümüşkaya, son 10 dakikada oyuna girerek skora katkıda bulundu.

Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor... 71' Vedat Muriqi

Maçın 80. dakikasında Mauricio Isla'nın yerine oyuna dahil olan Muhammed, Zajc'ın attığı golün pasını verdi.

Fenerbahçe 4-0 İstanbulspor... 88' Zajc

STAT: Ülker



HAKEMLER: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum



FENERBAHÇE: Harun - Isla (Dk. 81 Muhammed), Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Zajc, Deniz (Dk. 78 Moses), Vedat Muriç (Dk. 73 Tolga Ciğerci)



İSTANBULSPOR: Alperen, Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 59 Muhammed Enes), Eslem (Dk. 74 Muhsin), Onur, Aldin Cajic, Duhan, Oğuzhan, Allahyar (Dk. 46 Oğuzhan), Papa Diouf



GOLLER: Dk. 15 Deniz, Dk. 16 Ferdi, Dk. 71 Vedat, Dk. 88 Zajc (Fenerbahçe)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur 1'inci maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

13'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tolgay Arslan'ın sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.



15'inci dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında topa iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top kale direğine çarparak ağlarla buluştu: 1-0.



16'ncı dakikada Welligton'dan topu kazanan Ferdi, Vedat ile paslaşarak ceza sahası içine girdi ve boş kalede meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.



49'uncu dakikada Ferdi ile Zajc'ın duvar pasında topu kaleci Alperen çeldi. Dönen topla buluşan Zajc'ın vuruşunda rakibe çarpan top kornere çıktı.



49'uncu dakikada Deniz'in kullandığı korner atışında savunmadan seken topla buluşan Jailson'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



59'uncu dakikada Ferdi'nin pası ile buluşan Deniz'in vuruşunda kaleci Alperen topu kornere çeldi.



71'inci dakikada Deniz Türüç'ün ara pası ile topla buluşan Vedat'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.



86'ncı dakikada Muhammed'in ceza sahası için solundan sert vuruşunda topu kaleci Harun kornere çeldi.



88'inci dakikada Moses'in pası ile buluşan Muhammed rakiplerini geçerek topu Zajc'a aktardı. Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-0.



Mücalede 4-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile son buldu.

NOTLAR...

Süper Lig'de son iki haftada deplasmanlardan beraberlikle dönen sarı-lacivertliler, kupanın ilk maçında avantajlı skor elde etmek için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de, Göztepe maçında kırmızı kart gören Luiz Gustavo ile sakatlıkları bulunan Mevlüt Erdinç ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu karşılaşmada ligde fazla süre alamayan futbolcular ile genç isimlere şans vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler, 4. turdan başladığı kupada TFF 2. Lig temsilisi Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1'lik skorla deplasmanda elemişti. TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ise TFF 3. Lig ekipleri Pazarspor ile Büyükçekmece Tepecikspor'u eleyerek 5. tura yükseldi.

İki takım, 2017-2018 sezonunda da son 16 turunda eşleşmiş, Fenerbahçe 2-0 ve 1-0'lık galibiyetlerle rakibini elemişti.

Bu eşleşmenin rövanşı, 18 Aralık Çarşamba günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

SEYİRCİSİZ OYNAYACAK



2017-18 kupa yarı finalinde Beşiktaş ile oynanan maçtan kalan cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı izleyemeyecek. Tribünlerde sadece İstanbulspor taraftarları yer alabilecek. İki ayaklı mücadelenin rövanşı, 18 Aralık'ta oynanacak.