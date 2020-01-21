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Kupada zorlu rövanş

Giriş: 21.01.2020 07:59
ZİRAAT Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında bugün TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Atatürk Stadı'nda 14.00'ten itibaren A Spor'dan naklen yayınlanacak maçın hakemi Koray Gençerler. İlk maç 1-1 bitmişti. Ev sahibi golsüz beraberlik ve her türlü galibiyette turu geçecek. Başakşehir ise galibiyetin yanı sıra 2-2 ve daha gollü beraberliklerde turlayacak.

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