Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam oynanacak dev finalde sahibini bulacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'i kaptıran Trabzonspor, gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Alanyaspor ise başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. İşte Atv ekranlarından naklen yayınlanacak müthiş mücadele öncesinde son bilgiler ve muhtemel 11'ler...

Giriş: 29.07.2020 01:42 Güncelleme: 29.07.2020 02:51
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de şampiyonluğu kaçıran Trabzonspor taraftarını teselli etmek, Aytemiz Alanyaspor ise tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmak istiyor. Zorlu mücadele atv'den naklen yayınlanacak.

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