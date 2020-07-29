Ziraat Türkiye Kupası'nda dev final! Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Ziraat Türkiye Kupası bu akşam oynanacak dev finalde sahibini bulacak. Süper Lig'de şampiyonluğu Başakşehir'i kaptıran Trabzonspor, gözünü Türkiye Kupası'na dikti. Alanyaspor ise başarılı geçen sezonu kupayla taçlandırmak istiyor. İşte Atv ekranlarından naklen yayınlanacak müthiş mücadele öncesinde son bilgiler ve muhtemel 11'ler...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.