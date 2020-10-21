A Spor’da şölen sürüyor

Türkıye'nindört bir yanında Türkiye Kupası fırtınası devam ediyor… Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda yapılan Türkiye'nin en geniş katılımlı turnuvasında 2. Tur heyecanı bugün de sürecek.Tek maçlı eleminasyon sistemine göre yapılan maçlarda kazanan takımlar üçüncü tura adını yazdırmaya başladı. Bugün toplam 14 maç ile heyecan devam ederken 3 karşılaşma da canlı yayında şifresiz olarak A Spor ekranlarında olacak.