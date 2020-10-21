Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları ikinci gün de A Spor'da yayınlanıyor.

Dün oynanan ikinci turun ilk maçlarında Belediye Kütahyaspor, İçel İdmanyurdu ve Karşıyaka üst tura yükselen ekipler olmuştu. Bugün ise A Spor ekranlarında saat 13.00'te başlayan mücadelede Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK kozlarını paylaştı.

Vefa Stadı'nda Sezer Yalçın yönettiği karşılaşmanın normal süresi, Hüseyin Afkan ve Gökhan Demir'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Erokspor, uzatma dakikalarından Gaffar Toplu ve Hakkı Türker'in golleriyle durumu 3-1'e getirdi. Maçı bırakmayan deplasman ekibi 111 ve 112. dakikalarda Umut Aydın'ın golleriyle skoru 3-3'e getirdi. Müthiş maçın uzatma bölümü de 3-3 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.



Erokspor, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak tur atladı.

GOL | Esenler Erokspor 1-0 Arnavutköy Belediye Spor

GOL | Esenler Erokspor 1-1 Arnavutköy Belediye Spor

GOL | Esenler Erokspor 2-1 Arnavutköy Belediye Spor

GOL | Esenler Erokspor 3-1 Arnavutköy Belediye Spor

GOL | Esenler Erokspor 3-2 Arnavutköy Belediye Spor

GOL | Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy Belediye Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği

İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor

Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor