Esenler Erokspor penaltı atışlarıyla turladı! Esenler Erokspor 4-2 Arnavutköy (MAÇ SONUCU)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı devam ediyor. Saat 13.00'te başlayan mücadelede Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK karşı karşıya geldi. Sezer Yalçın düdük çaldığı Vefa Stadı'ndaki karşılaşma nefesleri kesti. Normal süresi 1-1, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçı penaltı atışları sonunda Erokspor 4-2 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Giriş: 21.10.2020 13:00 Güncelleme: 21.10.2020 16:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur maçları ikinci gün de A Spor'da yayınlanıyor.

Dün oynanan ikinci turun ilk maçlarında Belediye Kütahyaspor, İçel İdmanyurdu ve Karşıyaka üst tura yükselen ekipler olmuştu. Bugün ise A Spor ekranlarında saat 13.00'te başlayan mücadelede Esenler Erokspor ile Arnavutköy Belediye SK kozlarını paylaştı.

Vefa Stadı'nda Sezer Yalçın yönettiği karşılaşmanın normal süresi, Hüseyin Afkan ve Gökhan Demir'in karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Ev sahibi Erokspor, uzatma dakikalarından Gaffar Toplu ve Hakkı Türker'in golleriyle durumu 3-1'e getirdi. Maçı bırakmayan deplasman ekibi 111 ve 112. dakikalarda Umut Aydın'ın golleriyle skoru 3-3'e getirdi. Müthiş maçın uzatma bölümü de 3-3 sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Erokspor, rakibini penaltı atışları sonunda 4-2 kazanarak tur atladı.

GOL | Esenler Erokspor 1-0 Arnavutköy Belediye Spor GOL | Esenler Erokspor 1-1 Arnavutköy Belediye Spor GOL | Esenler Erokspor 2-1 Arnavutköy Belediye Spor GOL | Esenler Erokspor 3-1 Arnavutköy Belediye Spor GOL | Esenler Erokspor 3-2 Arnavutköy Belediye Spor GOL | Esenler Erokspor 3-3 Arnavutköy Belediye Spor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA DÜN OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI ŞÖYLE:

Belediye Kütahyaspor 1-2 Darıca Gençlerbirliği
İçel İdmanyurdu 6-0 Payasspor
Karşıyaka 3-0 Bergama Belediyespor

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