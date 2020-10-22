A Spor’da kupa şöleni sürüyor

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda 3. tura bilet alacak son takımlar bugün A Spor'da belli oluyor… Tek maçlı eliminasyon sistemine göre yapılan karşılaşmalarda bugün 6 maçın 3'ü A Spor'dan naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle futbolseverlerle buluşacak. Müsabakalarda normal sürenin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur müsabakaları 3-4 ve 5 Kasım tarihlerinde oynanacak.



ESENLER EROKSPOR ARNAVUTKÖY'Ü ELEDİ

ZIRAAT Türkiye Kupası 2. turunda müthiş bir mücadeleye ve gol düellosuna sahne olan karşılaşmada Esenler Erokspor, Vefa Stadı'nda Arnavutköy Belediyespor'u eledi. Normal süresi 1-1 biten mücadelenin uzatmaları 3-3 tamamlandı. Penaltılarda ise 4-2 üstün olan Esenler Erokspor, aldığı galibiyetle bir üst tura çıkmayı başardı.



TEKİRDAĞSPOR'DAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ

KUPADA Tekirdağspor evinde Silivrispor karşısında geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı. Mücadelede konuk ekip, 28'de Ömer Faruk Acı ile öne geçti. İlk yarının sonunda Tekirdağ, Fatih Çakır'ın frikikten attığı golle durumu 1-1'e getirdi. 62'de sahne alan Emrah Şenol, ağları sarsıp Tekirdağ'ı 3. tura taşıdı. Silivri'de Ardahan ve Tufan kırmızı kart gördü.



FETHİYESPOR SON SANİYEDE TURLADI

DÜN oynanan diğer karşılaşmada Fethiyespor, sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 21. dakikada penaltıdan Murat Can Bölükbaşı ile öne geçti. 30'da Yakup Alkan müthiş bir frikik golüyle skora denge getirdi. Maçın bitimine saniyeler kala Anıl Gir sahneye çıkarak Fethiye'ye turu getirdi.