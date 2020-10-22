Bucaspor 1928 0-1 Somaspor | MAÇ SONUCU

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı devam ediyor. Günün son maçı İzmir'de oynandı. Bucaspor 1928, sahasında Somaspor'u konuk etti. Mücadele 1-0 Somaspor'un üstünlüğü ile sona erdi ve konuk ekip adını 3. tura yazdırdı. Bucaspor ise kupaya veda etti.

İŞTE GALİBİYETİ GETİREN GOL

GOL | Bucaspor 0-1 Somaspor