Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı. Galatasaray 12 Ocak'ta, Beşiktaş 13 Ocak'ta, Fenerbahçe ise 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahaya çıkacak.

Giriş: 22.12.2020 16:25 Güncelleme: 22.12.2020 16:29

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakaları programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak maçların planlaması duyuruldu. TFF'nin resmi sitesinden açıklanan 12, 13 ve 14 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle:

12 OCAK SALI
15.45 Bursaspor - FT Antalyaspor
18.45 DG Sivasspor - Adana Demirspor
20.45 Yeni Malatyaspor - Galatasaray

13 OCAK ÇARŞAMBA
15.45 İH Konyaspor - Gaziantep FK
18.45 Tuzlaspor - Medipol Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Ç.Rizespor

14 OCAK PERŞEMBE
18.45 A.Alanyaspor - BB Erzurumspor
20.45 Fenerbahçe - Kasımpaşa

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