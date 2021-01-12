Aslan Malatya’da tur peşinde

Farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle Süper Lig'deki kötü gidişine son veren Galatasaray, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda boy gösterecek. Sarı-kırmızılı ekip son 16 turunda Yeni Malatyaspor'a deplasmanda konuk olacak. 20.45'te başlayacak mücadeleyi ATV naklen ekrana getiriyor. Galatasaray, 5. turda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı. Yeni Malatyaspor ise 3. turda Artvin Hopaspor'u 2-0, 4. turda Etimesgut Belediyespor'u 2-0 ve 5. turda da Hekimoğlu Trabzon'u 5-0 yenerek adını son 16'ya yazdırdı.



CİMBOM'DA 4 DEĞİŞİKLİK

GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim'in 17 Ocak'ta oynanacak Beşiktaş derbisini düşünerek kupada birkaç değişiklik yapması bekleniyor. Kaleyi Fatih Öztürk'ün koruyacağı, Luyindama'nın stopere geçeceği, ligde cezaları yüzünden oynamayan Emre Kılınç ve Ömer Bayram'ın Malatya'da ilk 11'e gireceği öğrenildi. Bu arada Arda, Donk, Fegohouli ve Falcao Malatya'ya götürülmedi.