Galatasaraylı Diagne 3 kupayı rüyasında gördü!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla rüyasında 3 kupayı birden kazandıklarını gördüğünü belirtti.

Giriş: 13.01.2021 16:50

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından 3 kupayı kazandıklarını rüyasında gördüğünü paylaştı.

İlk olarak paylaşımı devrik cümlelerle yapan ve yazdıkları anlamsız kalan Diagne, bu paylaşımı silerek yeni bir fotoğraf yayımladı ve açıklamasını daha düzgün olarak yazdı.

Dün bir rüya gördüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada 3 kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana "Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum" dedi. O an çok mutlu olduğundan dolayı ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim. İnşallah" açıklamasını yaptı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Konyaspor - Gaziantep FK maçında ikinci yarı oynanıyor (CANLI)
Galatasaraylı Diagne 3 kupayı rüyasında gördü!
Fenerbahçe Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı
Son dakika: Tur atlayan takımı penaltılar belirledi! Yeni Malatyaspor 7-8 Galatasaray | MAÇ SONUCU | ÖZET
Sivasspor adını çeyrek finale yazdırdı! Sivasspor 2-1 Adana Demirspor | GOLLER | ÖZET
BİZE ULAŞIN