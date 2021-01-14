Kanarya Atv'de

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalacak son takım bugün Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanacak maçın ardından belli olacak. Ülker Stadı'nda 20.45'te başlayacak ve hakem Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Kovid-19 nedeniyle bu sezon tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada 4. turdan itibaren yer alan Kanarya, sırasıyla Sivas Belediye ve Karacabey'i eledi. Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Perotti, Novak, Tolga Ciğerci ve Sosa maçta forma giyemeyecek. Gökhan Gönül'ün durumu maç saati belli olacak.



16'LIK TRANSFER

KANARYA, futbol altyapı oyuncularından Arda Güler ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2005 doğumlu orta saha ile 2.5 yıllık anlaşma yapıldı. İmza törenine yönetici Selahattin Baki, sportif direktör Emre Belözoğlu, idari koordinatör Selçuk Şahin, futbol akademi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve genç futbolcunun ebeveynleri Ümit ile Serap Güler de katıldı.