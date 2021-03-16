Son dakika: Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Bu akşam oynanacak "Beşiktaş-Başakşehir" yarı final maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR'da Hakan Ceylan ve Kemal Yılmaz görev yapacak.
Saat 20:45'te başlayacak olan maç, ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Yarı final mücadelesi tek maç eleme usulü ile oynanacak.
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