Son dakika: Başakşehir-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş yarı final mücadelesinin VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

Giriş: 16.03.2021 12:29 Güncelleme: 16.03.2021 12:51

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Bu akşam oynanacak "Beşiktaş-Başakşehir" yarı final maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu. AVAR'da Hakan Ceylan ve Kemal Yılmaz görev yapacak.

Saat 20:45'te başlayacak olan maç, ATV ekranlarından naklen canlı yayınlanacak. Yarı final mücadelesi tek maç eleme usulü ile oynanacak.

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