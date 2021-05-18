Türkiye Kupası İzmir'de sahibini buluyor! Beşiktaş'ın rakibi Göztepe

Ziraat Türkiye Kupası bu akşam sahibini buluyor. 21 yıl sonra ilk kez finale çıkan Antalyaspor, kupayı kazanarak kupayı ilk kez müzesine götürmeyi planlıyor. Bu müsabaka Akdeniz temsilcisi için aynı zamanda Avrupa bileti demek. Beşiktaş ise 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nı kazanarak ligden sonra kupayı da müzesine götürmek istiyor.

Beşiktaş, cumartesi günü Göztepe'yi yenip, lig şampiyonluğuna ulaştığı Gürsel Aksel Stadı'nda bu kez Ziraat Türkiye Kupası finaline çıkıyor. 10 yıllık Türkiye Kupası hasretine son vermeyi hedefleyen siyah-beyazlılarda sezonu kapatan Cenk Tosun, Ajdin Hasic ve Vincent Aboubakar forma giyemeyecek. Karagümrük maçında omzu çıkan Adem Ljajic'in de oynaması beklenmiyor.

21 yıl sonra ikinci kez finale çıkan Antalyaspor'da ise Serdar Gürler dışında eksik bulunmuyor. Ligi 16. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlılarda tüm hesaplar kupayı alıp, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek üzerine kurulu. Kısmi seyircili oynanacak finalde Beşiktaş ve Antalyaspor'a 250'şer kişilik kontenjan verildi.

"EN AZ LİG KADAR DEĞERLİ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, en az lig kadar Ziraat Türkiye Kupası'na değer verdiklerini söyledi. Deneyimli hoca, "İnşallah o kupayı da alıp sezonu kapatmak istiyoruz. Sezon başında teknik ekibimizle planladığımız şey, iki ayrı yolda da hedefte kalmaktı. Çünkü büyük takımlarda erken kopmalar büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Ancak söylemek istediğim bir şey var. Cumartesi günü Göztepe ile çok zorlu bir maç oynadık. Üç gün sonra, ara vermeden oynamanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Zaten eksiklerimiz var ancak ligde olduğu gibi mevcut oyuncularımız, kupayı kazanmak için de ellerinden gelen en iyi mücadeleyi sahada gösterecekler" dedi.

"HEYECAN VE TUTKUYLA..."

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, final için hazır olduklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu final bizi heyecanlandırıyor. Umarım kazanır ve Antalyaspor'a bir ilki yaşatırız. Rakibimizin güçlü yönleri var ama zayıf yönleri de var. Oyuncularımızın kazanma arzusunu sahaya koyduklarında aldığı sonuçlar ortada. Saha içerisinde stratejiye sadık kalıp bazı çözümler üretmeleri planlandı. Heyecanlı ve tutkulu bir takımla sonucu alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kırmızı-beyazlıların yıldız futbolcusu Podolski ise, "Buraya tavşan gibi saklanmaya değil, kupayı kazanmaya geldik" ifadelerini kullandı.

PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında bugün oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Palabıyık'ın bu sezon ligde yönettiği 3 maçta Beşiktaş, Hatay'la deplasmanda berabere kalırken aynı rakibini sahasında 7-0 yendi. Karagümrük'e de 2-1'lik skorla mağlup oldu. Antalyaspor ise Trabzonspor'la 1-1 berabere kalıp, Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.

FENERBAHÇE VE SİVASSPOR'UN GÖZÜ BU KARŞILAŞMADA

Ziraat Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın kazanması halinde Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Sivasspor da UEFA Konferans Ligi'ne gidecek. Antalyaspor, kupayı alması halinde UEFA Avrupa Ligi'ne katılırken Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'ne 3. turdan başlayacak. Sivasspor ise Avrupa'ya gidemeyecek.



MUHTEMEL 11'LER...

Antalyaspor: Boffin, Veysel, Kudryashov, Naldo, Eren, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Hakan Özmert, Amilton, Podolski.

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan, N'Koudou, Larin.

SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu final, bu akşam saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Müsabaka, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.