Kartal’a saldırı

FİNAL öncesi İzmir sokaklarında istenmeyen görüntüler yaşandı. Beşiktaş takımı ve personelini taşıyan otobüsler stada gelirken, bir grubun taşlı saldırıya uğradı. Personel servisinin camı kırılırken, içine biber gazı atıldı ve kapısının açılması sonrasında da bir kulüp personeli bacağından bıçaklandı. Polis olaylar sonrası güvenlik önlemlerini artırdı.